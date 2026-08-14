Украинцы массово бегут из Польши: счет идет на тысячи

Евростат: Польша лидирует в ЕС по числу уехавших украинцев. Фото: Petrov Sergey/GLOBAL LOOK PRESS

В июне этого года Польшу покинуло рекордное число беженцев из Украины. На фоне поднявшейся волны агрессии к ним со стороны простых поляков. Об этом со ссылкой на последние данные Евростата сообщает польский портал Wydarzenia Interia.

Точное число уехавших украинцев по данным только за июнь превышает шесть тысяч человек. Это больше всех среди стран Европейского Союза. Такого скачка числа уехавших до этого не фиксировалось, отмечают журналисты.

Но все же Польша сохранила второе место по общему числу украинских беженцев, находящихся в стране. По данным Евростата, в Польше в июне находилось 961 170 украинцев, а больше всего беженцев из Украины находилось в Германии.

Вместе с тем, польские власти ужесточают миграционную политику. За три года число выдворенных иностранцев выросло на 330%. Если в 2023 году Польшу покинули около 3 тысяч человек, то уже к 2025 году этот показатель вырос до 9 тысяч. В текущем году ожидается рекордное число депортаций: за первые шесть месяцев 2026 года уже выслали 6 тысяч иностранцев, что больше чем 4,6 тысячи за тот же период прошлого года. Лидеры среди мигрантов, выдворенных из Польши, — граждане следующих стран: Украина, Грузия, Беларусь, Молдавия и Колумбия.

Официальная причина ужесточения депортаций - нарушение миграционного законодательства. Но, судя по опросам, полякам просто надоело присутствие украинцев призывного возраста. Они высказываются «за» выдворение таковых на родину.

Причина в том, что полякам надоело поведение украинских беженцев в их стране. Они наглеют и загрязняют города. Так что в Польше все чаще фиксируются случаи избиения украинских беженцев поляками. Так, недавно троих поляков обвинили в жестоком избиении в Радоме гражданина Украины, который украл пиво из магазина.

Во Вроцлаве трое мужчин напали на украинца и его девушку после того, как услышали их акцент в магазине. У обоих пострадавших заподозрили сотрясение мозга. Девушке также наложили швы на шею. После этого избитая в Польше украинка попросила соотечественников как можно меньше говорить на своем языке в общественных местах за границей. Она призвала украинцев беречь себя и прежде всего свое здоровье и безопасность, ибо даже обычный поход в магазин может окончиться в госпитале.