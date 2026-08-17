ВСУ попытались атаковать промышленные предприятия в Астраханской области Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Астраханская область подверглась массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), целью атак стали промышленные предприятия и гражданские объекты на территории региона. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем канале в МАХ.

"В результате налета погибла жительница Енотаевского округа. Враг ударил по частному дому, где находились женщина и её сын-подросток, который, к счастью, не пострадал. Мои искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что экстренные службы продолжают ликвидацию последствий украинской атаки. Кроме того, пострадавшей семье будет оказана материальная помощь.

Ранее сайт KP.RU писал, что ВСУ за минувшие сутки атаковали Белгородскую область 152 раза, восемь человек погибли.