Против главы "Дождя"* Натальи Синдеевой** возбудили уголовное дело в России Фото: с личной страницы в соцсети..

В России против Натальи Синдеевой**, главы совета директоров телеканала "Дождь"*, и Марка Тена**, его генерального директора, возбуждено уголовное дело. Их обвиняют в организации и поддержке деятельности нежелательной организации. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на информацию от правоохранительных органов.

"В отношении Натальи Синдеевой** и Марка Тена** возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности нежелательной организации)", - сказал собеседник агентства.

Телеканал "Дождь"* работает через нежелательную в РФ организацию TVR Studios B.V.*, зарегистрированную в Нидерландах 6 декабря 2022 года. Гендиректором был Дэрк Сауер, основатель Independent Media.

Согласно учредительным документам, TVR Studios B.V.* занимается "независимым освещением событий в России", включая новости, программы и распространение информации через различные каналы. Директором телеканала указан Тен**, председателем совета директоров - Наталья Синдеева**.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2022 года "Дождь"*, сбежавший из России, начал работать в Латвии. И не прошло даже года, как их выгнали и запретили их деятельность.

* - внесен Минюстом РФ в список иноагентов

** - физлицо, признанное иностранным агентом