Гендиректор "Дождя"* Синдеева** заявила о намерении канала получить лицензию в другой стране

"Дождь"* продолжит выпускать контент на YouTube и параллельно с этим работать над получением лицензии, заявила гендиректор канала Синдеева** Фото: из социальной сети

Российский оппозиционный канал "Дождь"*, чье вещание в кабельном формате было прервано по решению властей Латвии, продолжит выпускать контент на видеохостинге YouTube и параллельно с этим работать над получением лицензии в другой стране. Об этом пишет РБК со ссылкой на гендиректора канала Наталью Синдееву**.

"Продолжим работать в YouTube. Выключимся из кабельных сетей на время. Потеряем деньги. Будем получать новую лицензию в другой стране", — сообщила Синдеева.

Ранее стало известно, что Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии принял решение об аннулировании лицензии на вещание телеканала "Дождь"*.

Напомним, 2 декабря 2022 года телеканал "Дождь"* уволил ведущего Алексея Коростелева, который рассказал в эфире о "помощи с элементарными удобствами российским солдатам". Об этом сообщила телеканала глава информационной службы Екатерина Котрикадзе**.

Сегодня, 6 декабря 2022 года, генеральный директор "Дождя"* Наталья Синдеева** принесла публичные извинения и попросила ушедших сотрудников вернуться в редакцию.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

** СМИ, выполняющее функции иноагента.