Еще четыре страны ЕС перестанут принимать загранпаспорта России без биометрии: подробности

Страны Бенилюкса и Швеция перестанут признавать небиометрические паспорта РФ Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нидерланды, Бельгия, Люксембург и Швеция с 1 октября 2026 года перестанут признавать российские загранпаспорта старого образца, где нет биометрических сведений. Данная информация следует из объявления Еврокомиссии.

При этом Швеция предусмотрела временную льготу: до 31 декабря 2026 года страна будет принимать граждан России с такими паспортами при условии наличия у них действующих виз или видов на жительство, выданных странами ЕС или Шенгена до начала октября. В остальных странах этих правил не предусмотрено.

Как сообщили в АТОР, после начала действия нововведений список государств Европы, где не принимают старые загранпаспорта, увеличится до 15. До этого подобные меры были приняты во Франции, Германии, Финляндии, Дании, Исландии, странах Прибалтики, Польше, Чехии и Румынии.

Специалисты АТОР советуют туристам заблаговременно уточнять требования к документам при планировании поездок в указанные страны. Поскольку непризнание паспорта фактически лишает возможности въезда на Шенгенскую зону.

Ранее сообщалось, что Сербия желает стать частью Шенгенской зоны. Власти планируют вступить в нее к концу 2027 года.