Старович: Сербия хочет стать частью Шенгенской зоны к концу 2027 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Сербия планирует завершить подготовку к вступлению в Шенгенскую зону к концу 2027 года, поскольку процесс интеграции республики в Европейский Союз идёт медленно. Об этом сообщил сербский министр по вопросам евроинтеграции Неманья Старович.

"У нас есть план действий, который мы хотим полностью реализовать к концу 2027 года, чтобы быть готовыми к вступлению в Шенгенскую зону. И я думаю, это ещё одна важная тема, поскольку мы осознаём, что существенное расширение Европейского союза или полноправное членство стран-кандидатов вряд ли станут возможными к концу этого десятилетия из-за проблем, существующих в самом Европейском союзе", - заявил Старович в эфире Радио и телевидения Сербии.

С 2012 года страна хочет стать частью Европейского Союза. Переговоры по этому вопросу начались в 2014 году. В июле этого года президент Сербии Александар Вучич сказал, что за последние 5 лет не удалось добиться никаких успехов в этих переговорах.

При этом соседняя Черногория введёт визы для граждан России с 1 ноября, стремясь к вступлению в Евросоюз и Шенгенскую зону. Решение связано с "гармонизацией законодательства с визовой политикой ЕС". Посольство России назвало это проявлением зависимости от внешнеполитического курса третьих стран.

Ставрович же объявил, что Сербия, в отличие от соседа, не намерена вводить визы для граждан России. По его словам, Сербия продолжает двигаться к интеграции в шенгенскую зону и Европейский Союз, однако не планирует вводить визовые ограничения для российских туристов.

Напомним, вице-президент АТОР Артур Мурадян заявил, что введение шенгенского визового режима в Сербии негативно скажется на экономике республики. Если процесс оформления виз для россиян останется простым, снижение потока будет минимальным. Однако сложные процедуры могут отпугнуть массового туриста.

Основные источники туристов для Сербии - Россия, Турция и Китай. При этом Россия на первом месте с колоссальным отрывом. Ужесточение визового режима может отпугнуть россиян, которые воспримут это как сигнал о дальнейшем ужесточении условий въезда в Европу.