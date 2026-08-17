Средства ПВО за сутки сбили 797 беспилотников и 4 снаряда HIMARS и Vampire Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре реактивные снаряда системы залпового огня Himars и Vampire. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также в военном ведомстве отметили, что за минувшие сутки было сбито 797 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

При этом за ночь российские силы ПВО уничтожили 205 дронов ВСУ над регионами России. А сутками ранее, 16 августа, было сбило 822 украинских беспилотника над российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей.