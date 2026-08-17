Российские силы ПВО уничтожили 205 дронов ВСУ над регионами страны Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 17 августа 205 дронов ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа были сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, российские системы противовоздушной обороны продолжают успешно отражать атаки со стороны киевского режима. За ночь 16 августа было сбило 822 БПЛА ВСУ над регионами РФ.

При этом, российская армия продолжает поражать военные цели на территории Украины. Так, недавно были нанесены удары по объектам в Киеве, Кременчуге и Кривом Роге. Об этом сообщило Минобороны.