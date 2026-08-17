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НовостиВ мире17 августа 2026 9:36

Масштабный блэкаут произошел на Гавайях после сильного шторма

Более 150 тысяч людей остались без электричества в результате тропического шторма на Гавайях
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Вениамин ЗАХАРОВ
Более 150 тысяч людей остались без электричества и более 100 домов повреждены в результате тропического шторма на Гавайях.

Более 150 тысяч людей остались без электричества и более 100 домов повреждены в результате тропического шторма на Гавайях.

Фото: REUTERS.

Более 150 тысяч людей остались без электричества и более 100 домов повреждены в результате тропического шторма на Гавайях. Об этом сообщает CNN.

По информации источника, более 150 тысяч потребителей по-прежнему остаются без электричества на островах. В округах Гавайи, Гонолулу и Мауи были зафиксированы сильнейшие порывы ветра. Губернатор региона сообщил, что по меньшей мере 100 домов были повреждены и разрушены в результате шторма.

Кроме того, все государственные и окружные учреждения, школы, суды будут закрыты в понедельник. На данный момент сильные дожди продолжаются.

Агентство по чрезвычайным ситуациям Гавайев предупредило людей о необходимости продолжать проявлять осторожность из-за последствий шторма.

Кроме того, за выходные было отложено более 190 рейсов в регион, а 52 и вовсе были отменены, хотя аэропорты оставались открытыми.

Ранее сайт KP.RU писал, что мощные грозовые фронты в США привели к человеческим жертвам и масштабным отключениям энергии.