Масштабный блэкаут произошел на Гавайях после сильного шторма

Более 150 тысяч людей остались без электричества и более 100 домов повреждены в результате тропического шторма на Гавайях. Фото: REUTERS.

Более 150 тысяч людей остались без электричества и более 100 домов повреждены в результате тропического шторма на Гавайях. Об этом сообщает CNN.

По информации источника, более 150 тысяч потребителей по-прежнему остаются без электричества на островах. В округах Гавайи, Гонолулу и Мауи были зафиксированы сильнейшие порывы ветра. Губернатор региона сообщил, что по меньшей мере 100 домов были повреждены и разрушены в результате шторма.

Кроме того, все государственные и окружные учреждения, школы, суды будут закрыты в понедельник. На данный момент сильные дожди продолжаются.

Агентство по чрезвычайным ситуациям Гавайев предупредило людей о необходимости продолжать проявлять осторожность из-за последствий шторма.

Кроме того, за выходные было отложено более 190 рейсов в регион, а 52 и вовсе были отменены, хотя аэропорты оставались открытыми.

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