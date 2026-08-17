Стала известна причина нападения школьницы на двух сестер в Уфе

Причиной нападения школьницы на двух сестер с ножом в Уфе стал конфликт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Причиной нападения 16-летней девушки с ножом на двух сестер в Уфе стал конфликт на почве личных неприязненных отношений, сообщило управление Следственного комитета (СК) России по Башкирии.

Напомним, в Уфе школьница ранила ножом сверстницу и ее 9-летнюю сестру. Пострадавших госпитализировали. Одна из девочек находится в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Девочкам оказывается вся необходимая помощь.

Подозреваемую задержали, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на жизнь двух человек. Следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемой под стражу.

Ранее в Петропавловске-Камчатском 53-летний мужчина на почве личной неприязни во время ссоры нанес сожительнице удар ножом в шею. От полученных травм женщина скончалась на месте. Подозреваемых был задержан.