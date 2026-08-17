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НовостиОбщество17 августа 2026 9:53

Голикова заявила, что молодежь в России считает семью главной ценностью в жизни

Голикова отметила, что правительство должно помочь молодежи поддерживать баланс карьеры и семьи
Арина СЕРОВА
Голикова отметила, что правительство должно помочь молодежи поддерживать баланс карьеры и семьи

Голикова отметила, что правительство должно помочь молодежи поддерживать баланс карьеры и семьи

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Семья остается главной ценностью для молодых россиян, поэтому государству важно помочь им гармонично сочетать карьерные амбиции с семейной жизнью. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Ее слова опубликованы на сайте правительства.

По словам зампреда правительства, современная молодежь, выходящая на рынок труда, ориентирована на получение образования и профессиональный рост. Однако согласно проведенным опросам, семейные ценности для них остаются приоритетными. Она подчеркнула необходимость создания условий, позволяющих женщинам совмещать материнство с трудовой занятостью.

«Важно помочь молодым людям поддержать баланс карьеры и семьи, создать женщинам условия для совмещения материнства и занятости. Также важно создать благоприятную среду для беременных женщин и женщин, недавно ставших мамами», - сказала Голикова.

Вице-премьер также обратила внимание на важность корпоративных инструментов поддержки. А именно - предоставление дополнительных дней отпуска, внедрение гибких графиков и удаленного формата работы, а также организация краткосрочного присмотра за детьми.

Ранее в Госдуме предложили финансово помогать родителям школьников. Подробнее об инициативе читайте на сайте KP.RU.