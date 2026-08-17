Mirror: чашка чая спасла жизнь 66-летнему британцу, чуть не убив его. Фото: Bulkin Sergey/GLOBAL LOOK PRESS

Житель Британии, 66-летний Колин Ходжкинсон, испытывал проблемы с горлом и глотанием с 2025 года. Он ходил по врачам, но ни не смогли определить причину проблем и постоянно прописывали мужчине антибиотики. Установить точный диагноз помогла чашка чая, которой его угостила дочь Конни. Об этом сообщает Mirror.

В декабре прошлого года Колин выписался из больницы после перенесенной пневмонии, навестил дочь и согласился выпить чашу чая. В этот момент он в очередной раз начал задыхаться. Чтобы не испачкаться и не пролить жидкость на пол, Колин бросился на кухню и внезапно потерял сознание, ударившись головой о батарею и рухнув на пол.

Колина экстренно увезли в больницу, чтобы наложить швы на разбитую при падении голову. Там у мужчины взяли анализы, сделали биопсию и МРТ, которые показали, что у него форма рака горла, называемая карциномой ротоглотки. Сейчас семья сбирает средства на лечение Колина Ходжкинсона.

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