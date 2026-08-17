Росстат перечислил восемь отраслей с доходом выше 500 тысяч рублей

Росстат перечислил восемь отраслей в России с доходом выше 500 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В России наиболее высокооплачиваемыми сферами деятельности стали управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов (НПФ) (827,1 тыс. рублей), управление ценными бумагами (737,5 тыс. рублей) и сдача в аренду и лизинг медицинского оборудования (728,9 тыс. рублей). Об этом пишет РБК, со ссылкой на данные Росстата за январь-май 2026 года.

При этом среди всех отраслей самая высокая средняя зарплата зафиксирована в морском пастбищном рыбоводстве - 971 тыс. рублей в месяц. Однако эти данные относятся только к Сахалинской области и охватывают период с января по май 2026 года без разбивки по отдельным месяцам.

Кроме того, среди высокооплачиваемых отраслей выделяются перестрахование, управление инвестиционными фондами, страхование рисков и организация торговли на финансовых рынках. Во всех указанных отраслях средняя зарплата превышает 500 тыс. рублей в месяц, однако не уточняется, на каких должностях.

Ранее KP.RU сообщил, что более 50% сотрудников в пяти северных регионах России зарабатывают выше среднего по стране (108 тыс. рублей).