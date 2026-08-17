«Локдауны, которых еще не было»: Украинцев призвали готовиться к самой тяжелой зиме

Украинцев призвали готовиться к двухнедельным отключениям света зимой Фото: REUTERS.

Офицер Вооруженных сил Украины Денис Ярославский предупредил о возможных двухнедельных отключениях электроэнергии в крупных городах Украины предстоящей зимой. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Россия не остановится, перемирия не будет. Эта зима - у нас будут локдауны по две недели. В Киеве, Одессе, Харькове будут такие локдауны, которых не было даже этой зимой», — приводит издание слова офицера.

Ранее аналогичные прогнозы уже звучали от украинских экспертов и военных. Аналитик украинского Института стратегических исследований Юрий Корольчук ранее также спрогнозировал, что в некоторых домах Киева этой зимой температура может не превышать 15 градусов. По его оценке, проблемы могут возникнуть из-за состояния столичных ТЭЦ и подстанций. Продолжительность отключений электроэнергии способна достигать 14-15 часов в сутки.