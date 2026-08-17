С дачи в квартиру без стресса: кинолог рассказал, как помочь собаке привыкнуть к городу

Собаке после дачи придется привыкать к городским условиям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

После летнего отдыха на даче возвращение в город может стать для питомца настоящим стрессом. Кинолог Константин Карапетьянц рассказал, как помочь собаке привыкнуть к квартире, шуму улиц и городскому режиму после нескольких месяцев жизни на природе. Об этом пишет ОТР.

«Просто надо понаблюдать за собакой и дать ей возможность как-то спокойно воспринять в некоторой степени новую для нее обстановку. Потому что, естественно, элемент привыкания <...> к городским условиям присутствует», – посоветовал кинолог.

По словам специалиста, особенно тяжело возвращение может проходить у собак, которые провели на даче несколько месяцев и практически не сталкивались с городской средой. Перед отъездом стоит заранее вернуть привычку к поводку и другой амуниции. Если питомец плохо переносит дорогу, средство от тошноты или успокоительное должен подобрать ветеринар.

После приезда не стоит сразу менять рацион, режим или вводить другие непривычные процедуры. Лучше сохранить привычное время кормления, прогулок и игр, а продолжительность и интенсивность прогулок постепенно адаптировать к городским условиям. Если питомец долго остается тревожным или его поведение заметно меняется, стоит обратиться к специалисту.

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