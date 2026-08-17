Россиянина приговорили к 21 году за передачу данных о ВС РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Южный окружной военный суд приговорил гражданина России, передавшего запрещенной на территории РФ террористической организации сведения о размещении подразделений Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчина передавал представителям запрещенной в РФ террористической организации данные о размещении подразделений ВС РФ на территории Ростовской области.

В сообщении суда отмечается, что суд признал гражданина РФ виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на совершение госизмены) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).

Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 21 год в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

Ранее сайт KP.RU писал, что сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене 54-летнего жителя Севастополя, который собирал для ВСУ данные об объектах МО России на полуострове.