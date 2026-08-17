У режиссёра Тимура Бекмамбетова в России остались действующая компания и ИП

У режиссёра Тимура Бекмамбетова в России осталось действующая компания и ИП Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря на длительное отсутствие в стране, у режиссера Тимура Бекмамбетова в России все еще сохраняются активные коммерческие структуры. Речь идет как об обществе с ограниченной ответственностью, так и о ИП, которые продолжают числиться в официальных реестрах. Об этом KP.RU узнал с помощью сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

В Москве с 2020 года функционирует ООО «Урбан Медиа», основным видом деятельности которого является производство телепередач и кинофильмов. Режиссеру принадлежит ровно половина уставного капитала этой организации. В прошлом отчетном периоде выручка фирмы оказалась нулевой, а убыток составил 180 тысяч рублей.

Помимо юридического лица, за Бекмамбетовым сохраняется и действующее ИП, которое было зарегистрировано еще в 2000 году. Данное предпринимательство относится к сфере исполнительских искусств.

Ранее кинематографист значился в числе учредителей еще семи различных организаций. В этот список входили такие компании, как «Ксенюшка», «Таббак», «Базелевс» и «Интернет-Фильм», однако в настоящее время его участие в них прекращено.

Ранее KP.RU писал о недвижимости режиссера. Сообщалось, что покинувший Россию в 2022 году Тимур Бекмамбетов является собственником трех квартир в столице, общая стоимость которых превышает полмиллиарда рублей.