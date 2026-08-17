Назван идеальный срок начала подготовки к ЕГЭ

Подготовку педагог рекомендует строить небольшими шагами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Начинать подготовку к выпускным экзаменам лучше заранее, чтобы школьнику не пришлось осваивать большой объем материала в спешке. Преподаватель русского языка Анна Кондратенко рассказала, когда стоит приступать к занятиям. Об этом пишет NEWS.ru.

«Оптимально начинать подготовку к экзаменам за два года: к ОГЭ – в восьмом классе, к ЕГЭ – в 10. Экзамены охватывают огромный объем тем – например, на ЕГЭ по русскому языку в 11 классе могут встретиться вопросы, которые вы изучали еще в пятом», – посоветовала Кондратенко.

По словам специалиста, сначала стоит оценить уровень знаний, решив полный экзаменационный вариант в условиях, максимально приближенных к настоящему испытанию. Для этого можно поставить таймер на время экзамена или воспользоваться специальной платформой с автоматической проверкой.

Подготовку педагог рекомендует строить небольшими шагами. На занятия достаточно выделять полтора часа в неделю, а в остальные дни уделять экзаменам около 10 минут. При этом важно оставлять хотя бы один день полностью свободным от подготовки и делать перерывы между занятиями.

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