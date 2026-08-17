Владимир Путин встретился с главой Ненецкого автономного округа Ириной Гехт Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ненецкого автономного округа Ириной Гехт. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что у Ненецкого автономного округа есть возможности поддерживать участников спецоперации и назвал хорошим состояние бюджета региона.

Стоит отметить, что это первая встреча главы региона после её вступления в должность. В прошлый раз Гехт виделась с российским лидером 18 марта 2025 года. Именно тогда Путин предложил ей возглавить Ненецкий автономный округ.

Ранее стало известно, что 18 августа Владимир Путин проведет в Кремле переговоры с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, который прибывает в Россию с официальным визитом.