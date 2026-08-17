Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика17 августа 2026 10:48

Владимир Путин встретился с главой Ненецкого автономного округа Ириной Гехт

Гехт в качестве губернатора впервые встречается с Путиным
Семен ЗИМИН
Владимир Путин встретился с главой Ненецкого автономного округа Ириной Гехт

Владимир Путин встретился с главой Ненецкого автономного округа Ириной Гехт

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ненецкого автономного округа Ириной Гехт. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что у Ненецкого автономного округа есть возможности поддерживать участников спецоперации и назвал хорошим состояние бюджета региона.

Стоит отметить, что это первая встреча главы региона после её вступления в должность. В прошлый раз Гехт виделась с российским лидером 18 марта 2025 года. Именно тогда Путин предложил ей возглавить Ненецкий автономный округ.

Ранее стало известно, что 18 августа Владимир Путин проведет в Кремле переговоры с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, который прибывает в Россию с официальным визитом.