Al Arabiya: США и Иран продлили 60-дневное перемирие Фото: REUTERS.

Соединенные Штаты и Иран достигли соглашения о продлении 60-дневного перемирия. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на информированные источники.

Собеседники телеканала уточнили, что срок действия меморандума о взаимопонимании, подписанного Вашингтоном и Тегераном в июне, истекает сегодня. Стороны приняли решение о продлении соглашения, что позволяет сохранить хрупкое перемирие между странами.

Конфликт между Ираном и США начался 28 февраля с масштабных совместных ударов Вашингтона и Израиля. В середине июня при посредничестве Пакистана стороны подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривавший немедленное прекращение огня.

Однако уже 8 июля США возобновили удары по Ирану, обвинив его в нарушении договоренностей, касающихся судоходства в Ормузском проливе. Иран в ответ обвинил Вашингтон в «вопиющем нарушении» перемирия и объявил о полном закрытии пролива до прекращения американского вмешательства.

В понедельник утром президент США Дональд Трамп сделал очередное заявление о недопустимости ядерного оружия у Ирана.