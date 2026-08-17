Трамп назвал главную цель Вашингтона по Ирану

Трамп: Иран ни при каких обстоятельствах не должен обладать ядерным оружием Фото: REUTERS.

Главная цель Вашингтона состоит в том, чтобы Иран не обладал ядерным оружием. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Главная цель всегда заключалась и будет заключаться в том, чтобы Иран ни при каких обстоятельствах не обладал ядерным оружием. Благодарим вас за внимание к этому вопросу!" - написал Трамп.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский лидер пообещал, что после завершения конфликта с Ираном объявит Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов.

Кроме того, президент США заявил, что в Вашингтоне не забыли, как союзники по НАТО отказались поддержать Америку в конфликте с Ираном. Трамп неоднократно подчеркивал, что разочарован в альянсе. Он обвинял партнеров по НАТО в недостаточном участии в обеспечении коллективной безопасности.