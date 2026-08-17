Канцлер Германии разочаровал даже преданных сторонников: почему в ХДС недовольны Мерцем

Давние сторонники канцлера Германии Фридриха Мерца выражают глубокое разочарование его работой на посту. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на заявления бывшего лидера фракции ХДС в парламенте Баден-Вюртемберга Вольфганга Райнхарта.
По словам Райнхарта, он крайне разочарован Мерцем. Политик заявил, что его соратники трижды боролись за главу правительства, однако тот не сдержал данных обещаний — «ни в плане работы, ни в плане программы, ни в плане личных качеств». Райнхарт добавил, что подобного падения авторитета канцлера от ХДС не наблюдалось со времен основания партии.
Недовольство соратников Мерца совпало с падением рейтингов канцлера среди немецких избирателей. Согласно опросу INSA для газеты Bild, Мерц занял последнюю строчку в рейтинге популярности политиков Германии, набрав всего 2,6 балла из 10 возможных. По данным социологов, он стремительно теряет поддержку граждан с весны 2026 года.