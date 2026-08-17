Биолог раскрыла опасность испанских слизней для россиян

Для домашних животных опасен непосредственный контакт со слизнем. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Испанский слизень активно распространяется в Центральной России. Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Ольга Трофимова рассказала, чем опасен этот моллюск. Об этом пишет Lenta.ru.

«Передвигаясь по различным поверхностям, моллюски переносят патогенные микроорганизмы благодаря липкой слизи, покрывающей их тело и очень часто испанские слизни служат промежуточными хозяевами паразитических червей», – пояснила Трофимова.

Слизни активно поедают овощи, ягоды, салат и декоративные растения. По словам специалиста, при этом человек может заразиться паразитами через плохо вымытые овощи и фрукты, на которых остались следы жизнедеятельности моллюска. Для домашних животных опасен непосредственный контакт со слизнем, если питомец попробует его съесть.

Трофимова отметила, что испанские слизни быстро размножаются и в условиях Центральной России практически не имеют естественных врагов. Поэтому полностью избавиться от них на участке сложно. Для контроля численности биолог рекомендует использовать механические и агротехнические методы.

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