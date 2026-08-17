Лавров: Россия готова помогать Африке в борьбе с терроризмом Фото: REUTERS.

Россия подтвердила готовность оказать странам Африки всю необходимую помощь в борьбе с террористическими угрозами. Также Москва готова содействовать нормализации отношений между Экономическим сообществом государств Западной Африки (ЭКОВАС) и тремя государствами Сахеля. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Ганы Самюэлом Окудзето Аблаквой.

«Мы говорили о вопросах безопасности и борьбы с терроризмом на Африканском континенте с упором на положение дел в обширном Сахаро-Сахельском регионе. Это все затрагивает Гану и другие страны Западной Африки», — указал Лавров.

Российская сторона выразила желание способствовать мирному урегулированию существующих разногласий. При этом любые шаги Москвы будут направлены исключительно на укрепление стабильности в регионе.

Ранее Сергей Лавров уже затрагивал тему африканской повестки. Тогда он заявил, что страны континента больше не хотят оставаться сырьевыми придатками для западных государств.