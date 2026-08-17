BFMTV: Самолет ВВС Франции потерпел крушение во время тренировочного полёта

На борту воздушного судна находились два члена экипажа - инструктор и курсант. Фото: Николя Иснар, мэр Салон-де-Прованс.

Самолет Военно-воздушных сил Франции потерпел крушение в Салон-де-Провансе в ходе тренировочного полета. Об этом пишет телеканал BFMTV со ссылкой на заявление французских ВС.

«В понедельник, 17 августа, около 10 утра (11:00 по мск – прим. ред.) самолет Cirrus SR-20 Военно-воздушных сил и Космических сил Франции потерпел аварию в Салон-де-Прованс (Буш-дю-Рон), выполняя учебный полет», - следует из сообщения.

На борту воздушного судна находились два члена экипажа - инструктор и курсант. Оба успели выбраться из самолета до взрыва. Оба они получили незначительные травмы. Телеканал уточнил, что военные совершили аварийную посадку на трассе.

Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA-ST) начало расследование для установления точных обстоятельств аварии.

Ранее стало известно, что на днях под Одессой разбился самолет ВВС Украины. Пилот судна перед крушением успел катапультироваться.