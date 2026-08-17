Лавров: Япония перешла границы приличий в заявлениях о визите Путина на Курилы Фото: REUTERS.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя оскорбительные заявления японских властей о визите президента РФ Владимира Путина на Курильские острова, назвал их переходом всяких границ. По мнению министра, Токио полностью растерял приличия.

Ранее KP.RU сообщил, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити не вправе осуждать Владимира Путина за визит на Курильские острова. Strategic Culture пишет, что Япония, поддерживая Киев, несёт ответственность за гибель российских мирных жителей, искажает историю и лицемерит.

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