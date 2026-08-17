Премьер-министр Японии Санаэ Такаити Фото: REUTERS.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити не вправе осуждать президента России Владимира Путина за его поездку на Курильские острова. Об этом пишет Strategic Culture.

"У премьера Японии Санаэ Такаити хватает наглости читать России лекции о том, что "японские чувства задеты". В то время как Токио несет ответственность за кровь российских мирных жителей, поддерживая киевский режим", - говорится в материале.

Япония при поддержке Запада продолжает продвигать свою позицию по вопросу принадлежности островов и искажает исторические факты. Реакцию японских властей на визит Путина на Курилы издание назвало проявлением лицемерия.

Ранее Путин заявлял, что Москва готова искать решение вопроса Курильских островов с Токио. Японский депутат Мунэо Судзуки назвал реакцию своих властей незрелой. Он считает, что слова Путина нужно воспринять как шанс наладить отношения между странами.