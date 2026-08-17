На Украине снова заговорили о коррупции в ТЦК: структуру призывают ликвидировать Фото: REUTERS.

Народный депутат Украины Алексей Качура выступил с резким требованием полностью расформировать ТЦК. По его словам, нынешняя система насквозь поражена взятками, а единственным выходом он видит тотальную проверку каждого сотрудника. Его слова приводит украинское издание INSIDER.

Политик отметил, что расценки на незаконные услуги в военкоматах уже давно известны всем гражданам. По его наблюдениям, чтобы просто выйти из здания ТЦК, необходимо заплатить от 10 до 15 тысяч долларов. Еще дороже стоят руководящие должности: место главы районного центра комплектования оценивается в 50 тысяч долларов, а областного — в 150 тысяч.

Депутат подчеркнул, что простые украинцы во всех городах отлично видят, как резко изменился уровень жизни местных военкомов. Он привел примеры, что еще недавно такие чиновники передвигались на велосипедах, а теперь у них во дворах стоят дорогие внедорожники.

Ранее стало известно о громком инциденте в Одессе, где сотрудники ТЦК применили газовый баллончик против гражданских лиц. Там местные жители попытались воспрепятствовать задержанию мужчины для отправки на службу.