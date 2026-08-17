Трамп пригрозил Оману в случае вмешательства в урегулирование конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Оману массированными ударами, если страна вмешается в переговоры по Ормузскому проливу. Об этом сообщил главный международный корреспондент Fox News Трей Йингст, пообщавшийся с американским лидером по телефону.

Трамп заявил, что США «разбомбят Оман к чертям», если он встанет на пути урегулирования ситуации в регионе. При этом хозяин Белого дом не уточнил конкретные обстоятельства, при которых Вашингтон готов применить силу.

В том же разговоре Трамп призвал Иран «поднять белый флаг капитуляции», но отметил, что не устанавливает какие-либо сроки.

8 августа министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и Маскат ведут переговоры по управлению Ормузским проливом и близки к соглашению по правовым механизмам и маршрутам судоходства. По словам главы иранской дипломатии, стороны могут принять решения в самое ближайшее время и без участия США.