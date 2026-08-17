Новак поручил контролировать программы развития сельского хозяйства и ТЭК Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вице-премьер Александр Новак дал поручение усилить наблюдение за основными экономическими показателями страны. Также он потребовал постоянно следить за реализацией программ в сфере агропромышленного комплекса и топливно-энергетической отрасли.

«Александр Новак поручил продолжить детальный мониторинг ключевых макроэкономических индикаторов, держать на контроле вопросы координации программ развития отрасли сельского хозяйства, топливно-энергетического комплекса для сохранения динамики развития экономики», — говорится в материалах по итогам совещания по текущей экономической ситуации на сайте правительства России.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства подвели промежуточные итоги уборочной кампании. Ведомство сообщило, что с начала 2026 года аграрии собрали уже более 72 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. Этот результат превышает прошлогодние показатели за аналогичный период.

В Минсельхозе также отметили, что обмолочено 18,6 миллиона гектаров посевных площадей. Темпы уборки урожая в этом году оказались выше, чем в прошлом. Особенно активно работы идут в Южном, Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах.