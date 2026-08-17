Стала известна причина смерти актрисы Хайден Панеттьери Фото: SPLASH NEWS.

Актриса Хайден Панеттьери скончалась в возрасте 36 лет из-за внезапной остановки сердца. Трагедия произошла в воскресенье в ее доме в штате Южная Каролина. Информацию об этом подтвердил портал TMZ, ссылаясь на данные правоохранительных органов.

Друг актрисы обнаружил ее без сознания и немедленно вызвал спасателей. Прибывшие на место медики пытались реанимировать звезду, но все усилия оказались безуспешными. Полиция не обнаружила признаков насильственной смерти, поэтому обстоятельства гибели не вызывают у следствия подозрений.

За свою карьеру Панеттьери успела сняться в десятках фильмов и сериалов. Зрителям она запомнилась по ролям в хоррорах «Крик 4» и «Крик 6», а также в популярном сериале «Герои». За работу в музыкальной драме «Нэшвилл» актриса дважды выдвигалась на премию «Золотой глобус».

В личной жизни Хайден долгое время была связана с украинским боксером Владимиром Кличко. В 2014 году у пары родилась дочь, однако позже отношения прекратились. Американские СМИ не раз писали о психологических трудностях, с которыми сталкивалась актриса.