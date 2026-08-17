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НовостиВ мире17 августа 2026 11:49

Стала известна причина смерти актрисы Хайден Панеттьери

Причиной смерти актрисы Хайден Панеттьери стала остановка сердца
Семен ЗИМИН
Стала известна причина смерти актрисы Хайден Панеттьери

Стала известна причина смерти актрисы Хайден Панеттьери

Фото: SPLASH NEWS.

Актриса Хайден Панеттьери скончалась в возрасте 36 лет из-за внезапной остановки сердца. Трагедия произошла в воскресенье в ее доме в штате Южная Каролина. Информацию об этом подтвердил портал TMZ, ссылаясь на данные правоохранительных органов.

Друг актрисы обнаружил ее без сознания и немедленно вызвал спасателей. Прибывшие на место медики пытались реанимировать звезду, но все усилия оказались безуспешными. Полиция не обнаружила признаков насильственной смерти, поэтому обстоятельства гибели не вызывают у следствия подозрений.

За свою карьеру Панеттьери успела сняться в десятках фильмов и сериалов. Зрителям она запомнилась по ролям в хоррорах «Крик 4» и «Крик 6», а также в популярном сериале «Герои». За работу в музыкальной драме «Нэшвилл» актриса дважды выдвигалась на премию «Золотой глобус».

В личной жизни Хайден долгое время была связана с украинским боксером Владимиром Кличко. В 2014 году у пары родилась дочь, однако позже отношения прекратились. Американские СМИ не раз писали о психологических трудностях, с которыми сталкивалась актриса.