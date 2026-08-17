Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: REUTERS.

Министерство иностранных дел России вызвало посла Японии из-за неприемлемых заявлений премьер-министра Санаэ Такаити в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина на Курильские острова. Однако японский дипломат не смог приехать ни в пятницу, 14 августа, ни сегодня, 17 августа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров отметил, что Токио ранее вызвал российского посла и предъявил ему протест. В ответ Москва также потребовала встречи с японским послом, но в посольстве невнятно объяснили его отсутствие. Глава российского МИД выразил удивление, поскольку посол, по словам министра, "постоянно где-то активничает".

Инцидент, вокруг которого разгорелся дипломатический скандал, произошел 13 августа, когда президент России Владимир Путин впервые посетил Курильские острова. Визит вызвал резкую реакцию Токио. Премьер-министр Японии Такаити назвала поездку главы государства «абсолютно неприемлемой» и заявила, что она якобы осложняет перспективы улучшения двусторонних отношений.

Ранее портал Strategic Culture выступил с критикой позиции Японии, заявив, что у Такаити нет права отчитывать президента России за визит на российскую территорию.