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НовостиПолитика17 августа 2026 11:56

Лавров: посол Японии не явился в МИД РФ после вызова из-за протеста Токио

Лавров признался, что удивлен неявкой японского посла в МИД РФ, поскольку он "постоянно где-то активничает"
Мария СПИРИДОНОВА
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Фото: REUTERS.

Министерство иностранных дел России вызвало посла Японии из-за неприемлемых заявлений премьер-министра Санаэ Такаити в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина на Курильские острова. Однако японский дипломат не смог приехать ни в пятницу, 14 августа, ни сегодня, 17 августа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров отметил, что Токио ранее вызвал российского посла и предъявил ему протест. В ответ Москва также потребовала встречи с японским послом, но в посольстве невнятно объяснили его отсутствие. Глава российского МИД выразил удивление, поскольку посол, по словам министра, "постоянно где-то активничает".

Инцидент, вокруг которого разгорелся дипломатический скандал, произошел 13 августа, когда президент России Владимир Путин впервые посетил Курильские острова. Визит вызвал резкую реакцию Токио. Премьер-министр Японии Такаити назвала поездку главы государства «абсолютно неприемлемой» и заявила, что она якобы осложняет перспективы улучшения двусторонних отношений.

Ранее портал Strategic Culture выступил с критикой позиции Японии, заявив, что у Такаити нет права отчитывать президента России за визит на российскую территорию.