Лавров: посольство Японии замялось с причиной неявки посла в МИД России Фото: REUTERS.

Посольство Японии в Москве не смогло внятно объяснить причину отсутствия своего посла после вызова в Министерство иностранных дел России. Как сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, японская сторона так и не дала четкого ответа, перенеся встречу сначала на понедельник, но и в этот день посол не явился.

«Когда мы узнали о том, как госпожа Такаити, ее министр иностранных дел квалифицировали визит нашего президента на свою собственную землю к своим собственным гражданам, мы тут же вызвали посла Японии», — отметил министр в беседе с журналистами.

Лавров рассказал, что реакция Москвы последовала незамедлительно после того, как глава МИД Японии Ёко Такаити позволила себе резкие высказывания в адрес визита российского лидера на Курилы. Министр подчеркнул, что для России это территория, где живут её граждане, поэтому любые протесты извне считаются неприемлемыми.

Также глава российской дипломатии назвал их переходом всяких границ слова Японии о визите Владимира Путина на Курилы. Лавров назвал такое поведение неприемлемым.