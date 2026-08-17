Минтранс РФ опроверг сообщения о новом порядке хранения данных пассажиров

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Минтранс не планирует менять порядок хранения и обработки персональных данных пассажиров, но предлагает разрешить передачу обезличенной информации Росстату для мониторинга цен на авиа- и ж/д билеты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение от Минтранса.

«В соответствии с федеральным законом данные о поездках по стране аккумулируются в единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности еще с конца 2013 года», — отмечается в ведомстве.

Более того, в министерстве подчеркнули, что используют данные для статистической отчетности, не раскрывая персональных данных. Минтранс подготовил проект приказа для предоставления Росстату данных о стоимости авиационных и ж/д билетов для расчета индекса потребительских цен.

Ранее KP.RU рассказал, что в Минтрансе объявили о бесплатном проезде в транспорте. Правда, льгота положена не всем.