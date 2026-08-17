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НовостиПолитика17 августа 2026 12:14

Элла Памфилова заявила о деградации избирательной системы на западе

Демократические принципы на Западе превращаются в профанацию, заявила Памфилова
Мария СПИРИДОНОВА
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила о деградации избирательных систем на Западе. Об этом она рассказала в эфире радио «Комсомольская правда».

Памфилова отметила, что в западных странах все больше наблюдается профанация демократических принципов. По ее словам, российская избирательная система ориентируется исключительно на граждан страны.

«Западные наблюдатели хотите посмотреть - приезжайте смотрите. Но мы ориентируемся на наш народ. Наш главный судья и экзаменатор - наш народ», — подчеркнула Памфилова.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Основным днем голосования станет 20 сентября. Президент России Владимир Путин ранее назвал предстоящее голосование важнейшим внутриполитическим событием страны, на которое стоит обратить внимание каждому гражданину.