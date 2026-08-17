Памфилова: Систему ГАС выборы невозможно взломать Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что отечественная система ГАС «Выборы» абсолютно защищена от кибератак. По ее словам, данные о россиянах, имеющих право голоса, обновляются в онлайн-режиме дважды в год и находятся в закрытом доступе. Об этом глава ЦИК рассказала в эфире радио «Комсомольская правда».

«Государственную систему выборов невозможно взломать. Аналогов ей нет по объёму информации об избирателях… Более того, мы корректируем информацию в режиме онлайн. И эту информацию взломать невозможно», — указала глава ЦИК.

Памфилова пояснила, что злоумышленникам не под силу проникнуть в главную государственную систему подсчета голосов. Она уточнила, что в открытых источниках публикуется лишь общая численность избирателей, а не персональные списки с фамилиями и адресами.

Глава ЦИК также отметила, что любые корректировки данных, связанные со сменой места жительства или достижением совершеннолетия, в систему вносятся мгновенно.

Элла Памфилова также отметила, что в 33 регионах России на этих выборах будет дистанционное электронное голосование.