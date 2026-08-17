Памфилова: В 33 регионах будет дистанционное электронное голосование

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Дистанционное электронное голосование на предстоящих выборах будет применяться в 33 регионах страны, включая Москву. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Памфилова отметила, что в этом году электронное голосование пройдет в 32 регионах, а также в столице. Глава ЦИК подчеркнула, что система защиты от хакерских атак была усилена.

«Мы все пересмотрели, мы уверены, что проведем электронное голосование нормально, потому что проверили белые списки, пересмотрели точки доступа к Wi-Fi. Все секреты выдавать не буду», — сказала глава ЦИК.

Памфилова также выразила уверенность, что дистанционное голосование пройдет штатно.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут в России с 18 по 20 сентября 2026 года. Ранее президент Владимир Путин назвал предстоящее голосование важнейшим внутриполитическим событием страны.