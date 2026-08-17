Памфилова рассказала о росте провокаций на выборах со стороны западных разведок

Памфилова отметила, что Запада постарается разжечь конфликты как внутри РФ, так и за ее пределами Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Перед выборами в России может резко вырасти количество провокаций со стороны разведывательных структур Запада. Об этом рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Думаю, что будет много провокаций. Я пытаюсь сравнить для себя - больше ли будет провокаций на этих выборах, чем на выборах президента в 2024 году? Думаю, что да. В 2024 году было 1,2 млн кибератак, 460 тысяч на дистанционное голосование», - отметила она.

Памфилова также обратила внимание, что в 2024 году провокации были именно скоординированной работой западных разведок, от МИ-6 до ЦРУ.

«В точку били. Но мы справились», - подчеркнула она.

Глава ЦИК предположила, что противник продолжит попытки разжигать конфликты внутри страны. По ее словам, Запад в этом плане «будет бить сильно».

Ранее Памфилова сообщила, что на выборы в Государственную думу также были выдвинуты ветераны СВО. В общей сложности предложено более 1640 кандидатур. Согласно ее данным, 1,5 тысячи из них выдвинуты партиями, остальные - в порядке самовыдвижения.