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НовостиПолитика17 августа 2026 12:23

Памфилова назвала главное отличие выборов-2026

В ЦИК заявили, что в 2026 году на выборах будет несколько избирательных компаний
Людмила МИТРОХИНА
Элла Памфилова

Элла Памфилова

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала главное отличие выборов в 2026 году. Свое мнение она высказала в интервью радио «Комсомольская правда».

«Если бы спросили, чем отличается эта кампания от всех предыдущих, я бы сказала - безопасностью», — подчеркнула председатель ЦИК.

Памфилова отметила, что похожих условиях СВО уже проводилась избирательная кампания в 2024 году на президентских выборах в РФ. Но тогда кампания была одна, а сейчас по стране идет 2 200 избирательных кампаний разного уровня. А конкуренция идет и между одномандатными депутатами, и между партиями.

Ранее KP.RU передал слова председателя ЦИК о том, что российскую систему ГАС, которая будет применена на выборах, невозможно взломать.