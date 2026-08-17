Глава МИД Ганы сообщил о 62 погибших гражданах страны на СВО Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

62 гражданина Ганы погибли на СВО и еще 15 числятся пропавшими без вести. Об этом заявил министр иностранных дел республики Сэмюэл Окудзето Аблаква на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«62 ганца погибли, 15 сейчас числятся без вести пропавшими», - сообщил глава внешнеполитического ведомства африканской страны.

В свою очередь глава МИД России ответил, что запрос Ганы насчет ее граждан, которые участвуют в спецоперации, будет рассмотрен.

«От ряда других стран тоже были такие обращения. И в министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает и, я убежден, рассмотрит дополнительные просьбы, которые поступили от ганских друзей», - заявил он.

Ранее сайт KP.RU писал, что Россия подтвердила готовность оказать странам Африки всю необходимую помощь в борьбе с террористическими угрозами.