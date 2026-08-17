Памфилова заявила о невозможности фальсификации выборов

Памфилова напомнила, что в ЦИК работают представители разных партий Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что сфальсифицировать результаты голосования в России невозможно. По её словам, сама структура и принципы работы избирательной системы полностью исключают подобные сценарии. Этим она поделилась в эфире радио «Комсомольская правда».

«В каждой избирательной комиссии — представители всех парламентских партий, которые уже собранием избраны», — уточнила глава ЦИК.

Она напомнила, что в составе Центризбиркома работают 15 членов, среди которых есть представители КПРФ, ЛДПР и всех пяти парламентских фракций. Памфилова подчеркнула, что аналогичный принцип действует и в каждом региональном избирательном органе.

«Все находится под неустанным оком видеонаблюдения. Все механизмы есть», - уточнила Памфилова.

А скептиков она пригласила лично принять участие в работе центров общественного наблюдения.

При этом отечественная система ГАС «Выборы» надежно защищена от кибератак. По словам Памфиловой, данные о россиянах, имеющих право голоса, обновляются в онлайн-режиме дважды в год и находятся в закрытом доступе.