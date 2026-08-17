Памфилова: Главный аргумент в пользу трехдневного голосования - безопасность

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Безопасность граждан стала первопричиной введения многодневного формата голосования. Такое заявление сделала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе эфира Радио «Комсомольская правда».

По словам главы ЦИК, именно она выступила автором этой инициативы, возникшей в разгар пандемии коронавируса, когда требовалось минимизировать риски для здоровья избирателей.

«Тогда (во времена пандемии - прим. ред.) появилась эта идея. А потом она вот знаете - прижилась. Многим людям понравилась, потому что они могут в большей мере планировать свое время. А сейчас безопасность - главный аргумент в пользу трехдневного голосования. Безопасность в приоритете», - подчеркнула Памфилова.

Она отметила, что в России создана максимально прозрачная система голосования.

Ранее Памфилова заявила, что в уже утвержденном тексте бюллетеня для выборов в Госдуму могут добавиться правки. Она настоятельно попросила региональные комиссии пока повременить с отправкой документов в печать.