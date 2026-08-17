Памфилова: Информация о проведении выборов всегда доходит до президента Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что президент Владимир Путин всегда получает полные данные о ходе избирательных кампаний. По ее словам, доклады о проведении голосования регулярно поступают в администрацию президента. Об этом она сообщила в эфире радио «Комсомольская правда».

«Хочу вам открыть большой секрет — если бы я, как руководитель, не анализировала, если бы после каждой избирательной кампании буквально на следующий день не работала над ошибками, если бы не прогнозировала — грош мне была бы цена», — добавила Памфилова.

Глава комиссии добавила, что ее главная цель за последние десять лет — создать систему, вызывающую настоящее доверие у граждан. Она признала, что идеальных выборов не бывает, но постоянный анализ помогает предотвратить ситуации, способные подорвать веру в процесс.

Говоря о предстоящем голосовании, Памфилова сообщила, что дистанционный формат в этом году будет задействован в 33 регионах страны, включая Москву. Кроме того, председатель ЦИК заверила, что защита от хакерских атак в этом году была значительно усилена.