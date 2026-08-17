Памфилова рассказала о важности выборов в Госдуму

Элла Памфилова, председатель ЦИК Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель ЦИК Элла Памфилова дала большое интервью радио «Комсомольская правда». Там она рассказала, как будут проходить предстоящие выборы в Госдуму в сентябре, в чем их главное отличие и, главное, в чем их важность.

«Высший законодательный орган должен четко понимать быстро те законы, которые обеспечат боеспособность. И вот такой законодательный орган вооружить умным интеллектуальным законодательством. Но где-то народ такой, понимают, есть инстинкт самосохранения страны. Я не хочу прогнозировать явку — мы делаем всё, что возможно», — резюмировала Памфилова, заявив, что выборы важны для народа, особенно в период эскалации конфликта на Украине.

До этого председатель ЦИК отмечала, что пока бойцы сражаются за мирную жизнь россиян, народ малое, что может сделать — это прийти на выборы и отдать свой голос. При этом Памфилова не отрицает, что враг может организовать провокации в период проведения выборов.