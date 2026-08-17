Памфилова: Нужна интеллектуальная и духовная мобилизация общества

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Интеллектуальная и духовная мобилизация общества необходима России в текущих условиях. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире Радио «Комсомольская правда».

Она признала, что усталость граждан, раздражение на фоне конфликта и санкционного давления действительно присутствуют в жизни страны. При этом, по словам Памфиловой, особое качество российского народа заключается в способности сохранять стойкость при любых обстоятельствах.

«Должна быть мобилизация воли, общества. А что для этого надо? Высший законодательный орган должен четко понимать быстро те законы, которые обеспечат боеспособность. И вот такой законодательный орган, вооружить, умным интеллектуальным законодательством», - сказала Памфилова.

Ранее глава ЦИК подтвердила, что в сентябре в ряде регионов пройдет дистанционное голосование. Согласно ее заявлению, такой вид голосования проведут в 33 субъектах РФ.