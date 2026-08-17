Памфилова: Бойцы СВО - активные избиратели, они знают за что воюют Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала участников специальной военной операции одними из самых активных избирателей в стране. По её оценке, эти бойцы прекрасно осознают, ради чего они сражаются, и поэтому подходят к выборам осознанно. Такую позицию глава ЦИК озвучила в эфире радио «Комсомольская правда».

«Эта Дума будет обновлена. Потому что в обществе это идет все от участников СВО. Они - одни из самых активных избирателей, потому что знают за что воюют», — уточнила глава ЦИК.

Кроме того, Элла Памфилова сообщила, что президент Владимир Путин всегда оперативно получает всю информацию о том, как проходят выборы. Она уточнила, что доклады о голосовании регулярно направляются в администрацию президента.