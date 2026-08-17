Памфилова рассказала о безопасности на выборах в приграничных регионах Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в приграничных российских регионах, включая новые территории, приняты все меры для безопасного проведения выборов. Об этом глава ЦИК сообщила в эфире радио «Комсомольская правда».

«Там выборы будут проходить полноценно. У нас 12 регионов и в приграничье где ситуация тяжелая. Согласовывали. Делали все, чтобы люди смогли проголосовать и не было бы опасности», — отметила Памфилова.

Также глава ЦИК отметила, что участники специальной военной операции входят в число самых сознательных и активных избирателей страны. Она пояснила, что эти бойцы хорошо понимают, за что сражаются, и поэтому относятся к выборам со всей серьезностью.

Председатель Центризбиркома добавила, что состав Государственной Думы после выборов обязательно обновится, и это естественный процесс, поддерживаемый обществом.