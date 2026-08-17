Памфилова: 700 членов избиркомов добровольно ушли на СВО

Памфилова отметила, что решение членов избиркома уходить на СВО ценно для страны Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Порядка 700 членов избирательной комиссии добровольно подписали контракт с Министерством обороны России и ушли в зону спецоперации. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе эфира Радио «Комсомольская правда».

Она заверила, что люди приняли решение самостоятельно, без какого-либо принуждения, продемонстрировав высокий уровень гражданской ответственности и готовность встать на защиту страны в сложный период.

«Это дорогого стоит. У нас многие из системы ушли добровольцами. Почти 700 человек, 117 погибли. Пошли сами», - подчеркнула Памфилова.

Ранее Памфилова прокомментировала скандальную ситуацию с удалением партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. Она отметила, что комиссия зарегистрировала список фракции на голосование абсолютно законно. Однако снятие «Яблока» с выборов уже не входит в компетенцию ЦИК.