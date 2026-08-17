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НовостиПолитика17 августа 2026 12:54

Памфилова: 700 членов избиркомов добровольно ушли на СВО

Памфилова отметила, что решение членов избиркома уходить на СВО ценно для страны
Арина СЕРОВА
Памфилова отметила, что решение членов избиркома уходить на СВО ценно для страны

Памфилова отметила, что решение членов избиркома уходить на СВО ценно для страны

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Порядка 700 членов избирательной комиссии добровольно подписали контракт с Министерством обороны России и ушли в зону спецоперации. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе эфира Радио «Комсомольская правда».

Она заверила, что люди приняли решение самостоятельно, без какого-либо принуждения, продемонстрировав высокий уровень гражданской ответственности и готовность встать на защиту страны в сложный период.

«Это дорогого стоит. У нас многие из системы ушли добровольцами. Почти 700 человек, 117 погибли. Пошли сами», - подчеркнула Памфилова.

Ранее Памфилова прокомментировала скандальную ситуацию с удалением партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. Она отметила, что комиссия зарегистрировала список фракции на голосование абсолютно законно. Однако снятие «Яблока» с выборов уже не входит в компетенцию ЦИК.