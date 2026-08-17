Памфилова: ЦИК зарегистрировал «Яблоко» на выборы законно

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала список партии «Яблоко» на выборы в Госдуму абсолютно законно. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова в эфире радио «Комсомольская правда».

«Мы зарегистрировали все партии, которые к нам пришли. Все 11, включая их [«Яблоко» - прим. ред.]. Ни одного основания для отказа в регистрации на окончание периода регистрации у нас не было», — сказала Памфилова, отвечая на вопрос о возможном отстранении партии от участия в выборах.

По словам главы ЦИК, закон предусматривает основания для последующей отмены регистрации федерального списка. Однако, уточнила Памфилова, рассмотрение таких вопросов выходит за рамки компетенции Центризбиркома.

«Мы считаем, что регистрация была законная на тот момент. Другое дело, что есть ряд факторов, которые в законе дают основание для снятия с регистрации. Например, представитель другой партии подает в суд - как случилось сейчас. И они предъявляют те факты, что могут стать для суда основанием», —уточнила она.

10 августа Верховный суд России снял партию «Яблоко» с выборов в Государственную думу по иску партии «Родина». Ранее председатель «Яблока» Николай Рыбаков заявил о намерении партии подавать иск о защите деловой репутации к «Родине».