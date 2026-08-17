ЦИК: В труднодоступных регионах в будущем голосовать будут через спутники Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что в перспективе для жителей отдаленных и труднодоступных территорий России организуют голосование с использованием спутниковых технологий. Такую информацию глава ЦИК озвучила в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам Памфиловой, сейчас один голос в отдалённых местах обходится бюджету в сотни раз дороже, чем в среднем по стране. Избирательные комиссии добираются до оленеводов и метеостанций на вертолетах, самолетах или гужевом транспорте. Чтобы сэкономить, ЦИК уже использует беспилотники крупных компаний на время выборов на основе социальных соглашений.

«Мы сейчас подписали соглашение на перспективу, там, где сейчас нет интернета и вообще сложно с доступом, будем использовать космос. Голосование посредством космических спутников», — уточнила глава ЦИК.

Элла Памфилова также сообщила, что в приграничных субъектах страны, включая новые регионы, уже приняты исчерпывающие меры для обеспечения безопасности избирателей на предстоящих выборах. Она подчеркнула, что голосование там будет проходить в полном объеме, несмотря на сложную оперативную обстановку.

Руководитель ЦИК уточнила, что особое внимание уделяется 12 регионам, где ситуация оценивается как тяжелая. По ее словам, все необходимые меры были тщательно согласованы с профильными ведомствами, чтобы у людей была возможность реализовать свое избирательное право без угрозы для жизни и здоровья.